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Safranbolu Belediyesi fırınlara maske dağıttı

Safranbolu Belediyesi tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında fırıncılara maske dağıtıldı.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, maskelerin belediye tarafından üretildiğini söyledi.


Başkan Köse, "En temel ihtiyacımız olan ekmekleri üreten ve mübarek ramazan ayı münasebetiyle gece gündüz demeden çalışan Safranbolu fırıncılarımıza, Safranbolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren SAKEM'de, personelimizin ürettiği maskelerden dağıttık. Her ne kadar genel bir maske sorunu olduğunun farkında olsak da, biz imkanlarımız dahilinde sürekli üretim yaparak dağıtmaya çalışıyoruz. Lütfen zorunlu olmadığınız sürece evlerinizden çıkmayınız. Kendinizin ve çevrenizdekilerin sağlığını tehlikeye atmayınız" dedi.

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