Safranbolu Belediyesi itfaiyesinden tatbikat

Safranbolu Devlet Hastanesi personelinin katıldığı ve hastane bahçesinde gerçekleştirilen eğitimde yangında neler yapılması gerektiği, yangın çıkış nedenleri, yangının çıkmaması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler, itfaiyenin görevleri gibi konular hakkında bilgi verildi.

İtfaiye Müdürlüğünün görevlerinden birisinin de yangına karşı yapılması gerekenleri anlatmak olduğunu ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Bu konuda müdürlüğümüz belirli periyotlar halinde eğitimler vermeye devam ediyor" dedi.

İlçenin ahşap yapıları ile ünlü bir yer olduğuna dikkat çeken Başkan Köse, "Biz Safranbolu olarak çok daha dikkatli olmalıyız. Malumunuz bir yangında çok daha hızlı yayılabiliyor. Hızlı bir şekilde müdahale etmeniz durumunda bile o güzelim yapı kullanılamaz hale gelebiliyor. Dileğimiz hiçbir zaman böyle bir durumda kalmamak. Bu bağlamda değerli itfaiye personelimize de kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.