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Safranbolu Belediyesi kenti düzenli olarak temizliyor

Safranbolu Belediyesi, her gün düzenli ve programlı olarak kenti köşe bucak temizlemeye devam ediyor.


Çöp toplamaya belirli bir standart getiren Temizlik İşleri Müdürlüğü, çöp toplama işleminin yanı sıra temizlik faaliyetlerini haftanın her günü gerçekleştiriyor. Günün erken saatlerinden gece yarısına kadar süren rutin temizliklerin yanında, yine belirli aralıklarla yapılan cadde ve sokak yıkamaları ile büyük bir çevre kirliliği ortadan kaldırılıyor.


Karabük genelinde pandemi vakalarının yoğunlaşmasıyla birlikte Safranbolu Belediyesi de çalışmalarını artırdı. Temizlik İşleri ekipleri, kent merkezini elle süpürme, sulu kaldırım yıkama, afişlerin sökülmesi, duvarlara yazılmış yazıların silinmesi veya üzerlerinin boyayla kapatılması, ateş yakılmış isli yerlerin temizlenmesi, kamu kuruluşlarının çevrelerinin temizlenmesi gibi temizlik faaliyetlerini gerçekleştirdi.


Kentin tarihi kimliğini de öne çıkarmak amacıyla Safranbolu genelinde tüm birimlerle çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Elif Köse,” Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yoğun bir çalışma başlattı. Bu kapsamda vatandaşların yoğun kullandıkları alanlar belirli aralıklarla temizlenerek hem hijyenik hale getiriliyor hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor'' dedi.

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