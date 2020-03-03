Safranbolu Belediyesi meclisi toplandı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında yapılan meclis toplantısı 1. birleşimi 11 maddeden oluşan gündemine 3 ek madde eklendi.

Toplantıda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yönetmeliği revize edildi ve Safranbolu Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların toplanmasının ardından Karabük'te bulunan tıbbi atık işleme tesisine gönderilmesi bağlamında Karabük Belediyesi ile protokol imzalanması, protokol süresinin belirlenmesi ve protokol imzalamak üzere Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye yetki verildi.

Meclis toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Elif Köse, "Safranbolu'muza fayda sağlayacak tüm konularda hepimiz ortak noktada buluşabiliyoruz. Bizlere inanan, güvenen halkımıza ve karar aşamasında birliği sağlamamıza katkı sağlayan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.