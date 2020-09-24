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Safranbolu Belediyesi nikah salonu yeni yerinde

Safranbolu Belediyesi nikah salonu Leyla Dizdar Kültür Merkezinde hizmet vermeye başladı.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, daha önce perşembe pazarı mevkisinde hizmet veren nikah salonunun yeni yerinin hayırlı olmasını diledi.


Eski yerinin fiziki olarak yetersiz olduğunu ifade eden Köse, nikah salonunun şu an daha ferah bir ortamda vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.


Köse, "Yeni evlenecek çiftlerimize yeni mekanımızın şans getirmesini diliyorum. Güzel şehrimizin güzel insanları her zaman en iyiyi hak ediyorlar ve bizde göreve geldiğimiz günden beri bunun için çalışıyoruz" dedi.


Belediye Başkanı Köse, Cemal Ceylan ve Selmin İlhan çiftinin nikahını yeni salonda kıydı.

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