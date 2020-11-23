Safranbolu Belediyesi salgın tedbirlerini artırdı

Salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşların serbest zamanlarını açık alanlarda sağlıklı bir şekilde geçirmelerini sağlamak için, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin parklarını dezenfekte ediyor ve yeniliyor.

Safranbolu belediyesi tüm birimleri ile salgın tedbirlerini artırdı, sokaklar düzenli olarak yıkanarak dezenfekte ediyor. Vatandaşları parklarda vakit geçirirken bulaştan korumak için banklar oyun aletleri dezenfekte ediliyor ve oyun aletleri yenileniyor.

Salgının tüm dünyada olduğu gibi ilçede de sosyal hayatı olumsuz şekilde etkisi altına aldığını vurgulayan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “İçinde bulunduğumuz süreç hepimiz için çok zor, özellikle sağlıklarını korumak üzere sosyal hayatları kısıtlanan çocuklarımız ve yaşlılarımız için. Belediye olarak bizler de onların vakit geçirebilecekleri alanlarda tedbirlerimizi artırıyoruz. Kent genelinde tüm parklarda dezenfekte ve yenileme çalışmalarımıza hız kattık en azından bu süreçte açık havada gönül rahatlığı ile vakit geçirebilecekler. Bu günlerin en kısa sürede geçmesini temenni ediyor ve vatandaşlarımızla sağlıklı günlerde bir araya gelebileceğimiz etkinliklerde buluşmayı diliyorum'' dedi.