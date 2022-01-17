Safranbolu Belediyesi sokak hayvanları için yem ve mama dağıttı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sahipsiz sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına yem ve mama bırakıldı.

Soğuk havaların etkisini göstermesi ve zaman zaman hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile harekete geçen Safranbolu Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı. Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi personeli, havaların soğuması ile birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için, ilçenin çeşitli noktalarına yem ve mama bıraktı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Can dostlarımızı unutmak tabi ki mümkün değil. Onlar şehrimizin bir parçası. Bu nedenle elimizden geldiğince onların tedavilerini ve bakımlarını yaparak, mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

Vatandaşlardan sahipsiz hayvanlarla ilgili gelen bazı şikayetlerin kendilerini ziyadesi ile üzdüğünü belirten Başkan Köse, "Personel sayımız belli. Arkadaşlarımız, şikayet geldiğinde olabildiğince hızlı şekilde olay yerine yetişmeye gayret ediyorlar. Bununla birlikte yeni yasa ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.