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Safranbolu Belediyesi yeni nesil 7 yeni halk otobüsünü hizmete aldı

Safranbolu Belediyesi’nin 7 aydır üzerinde çalıştığı, yaklaşık 4 milyon liraya mal olan toplu taşımada kullanılacak 7 adet yeni nesil halk otobüslerinin tanıtım töreni gerçekleşti.

Safranbolu Belediyesi'nin 7 aydır üzerinde çalıştığı, yaklaşık 4 milyon liraya mal olan toplu taşımada kullanılacak 7 adet yeni nesil halk otobüslerinin tanıtım töreni gerçekleşti.


Misak-i Milli Demokrasi Meydanı'nda, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin ev sahipliği yaptığı törene protokolün yanı sıra vatandaşlar da katıldı.


Ulaşımdaki aksamaları önlemek için girişimde bulunduğu ve uzun yıllar sonra belediye yatırımıyla son model halk otobüslerini bünyesine aldıklarını Başkan Köse, “Başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, çevreye, iklime zarar vermeyen ve pandemi döneminde virüsün bulaşma riskini azaltma hedefiyle hem yolcuların hem de sürücülerin sağlığını korumaya katkıda bulunduğu korona virüs önlem paketinin mevcut olduğu otobüslerimiz yeni yılda sizlere hizmet vermeye başlayacak. Safranbolu'muza hayırlı olsun'' dedi.

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