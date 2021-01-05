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Safranbolu Belediyesi'nde çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri yeni yılın ilk iş haftasında kent genelinde çalışmalarına başladı.


Esentepe Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi ve Bağlarbaşı Mahallesi'nde; taş duvar örme, kaldırım yapımı, granit taş tamiri, sıcak asfalt serimi gibi çalışmalar devam ediyor.


Belediyenin kendi üretimi olan sıcak asfalt ilçenin sokaklarında kullanarak kesintisiz trafik akışı sağlanmaya çalışılıyor. Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri, sürücülerin araç sürüş konforunu aksatmamak için yolda meydana gelen çukurları da yamayarak kapatıyor.


Yeni yılın ilk iş haftasında planladıkları iş programını hayata geçirdiklerini ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kentte uçtan uca çalışma başlattıklarını belirterek, “Safranbolu hizmetin en kalitelisini hak ediyor; ben ve çalışma arkadaşlarım kentimiz için yeni yılda da yeniliklerle hizmet sunmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz girmedik sokak, el değmedik köşe bırakmadan tüm kentte aksaklıkları gidermek için çalışıyor ''dedi.

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