Safranbolu Belediyesi'nde en az maaş 3 bin 600 TL oldu

Sözleşme uyarınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerdiği rakamın da üzerine çıkılarak, pek çok kalemde iyileştirme yapılarak en az maaş alan işçinin eline aylık ortalama 3 bin 600 TL geçmiş olacak.

İmza törenine Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye - İş Sendikası Karabük şube başkanı Hüseyin Doğan, başkan yardımcısı Tarık Özyer ve yönetim kurulu üyesi Burhan Esirgen katıldı.

Yapılan titiz ve detaylı çalışmalar sonucunda imzalanan toplu iş sözleşmesinin tüm emekçilere hayırlı olması dileyen Başkan Köse, “Bu süreçte müzakereleri yürüttüğümüz sendika başkan ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Personelimizin yapılan iyileştirmeler sayesinde motivasyonlarının artacağına ve bu sayede Safranbolu'muza daha iyi hizmet edeceğimize inanıyorum'' dedi.