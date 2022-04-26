Safranbolu Belediyesi'nde personel eğitimleri tamamlandı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda Türkiye Belediyeler Birliği Eğiticileri (TBB) desteğiyle gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerin son konusu, “Stres ve Öfke Yönetimi” oldu. Eğitici Ecem Erenoğlu tarafından verilen eğitime, katılımın yüksek olduğu görüldü.

Personelin verimliliğinin artırılması ve hizmet içinde yetişmelerinin sağlanması amacıyla eğitimlere çok önem verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Elif Köse, “2022 yılı hizmet içi eğitim programımız doğrultusunda, Şubat ayından bu yana personelimize yönelik toplamda 11 adet eğitim gerçekleştirildi. Birçok başlık altında, belirli periyotlarda yapılan eğitim programlarına; personelimizin talepleri doğrultusunda devam edeceğiz” dedi.