Safranbolu Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

İmza törenine Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile Bem-Bir-Sen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever, Bem-Bir-Sen Karabük İl Başkanı Yılmaz Çelen ve Sendika temsilcileri katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Bem-Bir-Sen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sever sözleşmenin çalışanlara hayırlar getirmesini dileyerek, katkılarından dolayı memurlar adına Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye teşekkür etti.

“Maddi ve Manevi Her Daim Çalışanlarımızın Yanındayız”

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, Şehre hizmet eden belediye çalışanlarımızın huzuru, mutluluğu ve refahı bizim önem verdikleri hususlardan olduğunu, çalışanların haklarının sonuna kadar verileceğinin altını çizdi.

Başkan Köse, “ Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladık. Tüm personelimizin alın teri kurumadan haklarını vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Belediyemizde görev yapan memurlarımızı kapsayan bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyor, bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı yapacağımızı belirtmek istiyorum.” dedi.

Açıklamaların ardından Safranbolu Belediyesi'nde görev yapan memurlar için Sosyal Denge Sözleşme imzaları, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve Bem-Bir-Sen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever tarafından atıldı.