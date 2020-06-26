İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Safranbolu Belediyesi'nden 120 adet dezenfektan üretimi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mekanlar için 120 adet dezenfektan standı üretildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mekanlar için 120 adet dezenfektan standı üretildi.


Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyenin marangozhanesinde 120 adet dezenfektan standının üretimini gerçekleştirerek kullanıma hazır hale getirdi. Üretilen dezenfektan standları muhtarlıklar, dernekler ve kamu kurumlarında kullanılacak.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Normalleşme sürecinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaması nedeniyle tüm ülkede ne yazık ki vakaların hızla arttığını görüyoruz. Safranbolu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın toplu bulunmak durumunda kaldığı mekanlar için dezenfektan stantları ürettik. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, marangozhanemizde şimdilik 120 stant üretti. Muhtarlıklar, dernekler ve talep ederlerse kamu kurumlarına temin edilecek olan stantlar, halkımızın virüse karşı el hijyeni konusunda sıkıntıya düşmemesi için hazırlandı” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.