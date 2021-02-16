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Safranbolu Belediyesi'nden buzlanmalara karşı önlem

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde gizli buzlanmaya karşı önlem almak için yolları tuzlayarak kar küreme çalışması gerçekleştirdi.


Ana arterler, kaldırımlar ve meydanlarda çalışma başlatan ekipler araç sürüş konforunu sağlamak ve yayaların güvenli bir şekilde ulaşımlarını gerçekleştirmeleri için tuzlama ve temizlik çalışması başlattı.


Safranbolu Belediyesi kış ayları boyunca, şehir merkezindeki yollar ve kaldırımlardaki geçiş noktalarında, buzlanmadan dolayı kayarak düşme sonucu oluşabilecek kırık, çıkık ve yaralanmalara karşı önlem almak için buzlanan bölgelerde tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Ara caddelerde ve kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde de olası trafik kazaları için önlem alındı.


Kent genelinde özellikle halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için kar yağışının ardından tüm ekiplerimiz sahaya iniyor ve ulaşımdaki aksaklıkları gideriyor ''dedi.

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