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Safranbolu Belediyesinden kandil simidi ikramı

Safranbolu Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.


Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından belediye binası ve Tarihi Çarşı belediye binası önünde kandil simidi ikram edildi. Safranbolu Belediye Başkan Vekili Onur Varlı, Başkan Yardımcıları Halil Bakkal ve Ahmet Şahin'in de katıldığı kandil simidi ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gelenek ve göreneklerine sahip çıkan bir millet olarak geçmişten kalan ananeleri devam ettirdiklerini belirten Safranbolu Belediye Başkan Vekili Onur Varlı, "Her kandilde olduğu gibi bu gün de vatandaşlarımıza kandil simidi ikramında bulunduk. Ben bu vesile ile bir kez daha Mevlid Kandili'nin vatanımıza, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, Safranbolulu hemşehrilerimin kandillerini tebrik ediyorum" dedi.

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