Safranbolu Belediyesi'nden özel çocuklara destek projesi

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibi, Hasan Gemici Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne hayvanat bahçesi yapıyor.

Özel çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve onlarla vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Merkez'den gelen taleple çalışmaya başlayan Belediye personeli, evcil hayvan kümeleri ve tel çit yapımını sürdürüyor. Çalışmanın yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi plânlanıyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, eğitim kurumlarının fiziki koşullarını kolaylaştırabilmek için imkânları ölçüsünde destek olduklarını söyledi. Bu çerçevede, okullarda asfalt, parke taşı tamiratı ve kaldırım gibi çalışmalar yaptıklarına değinen Başkan Köse, “Belediye olarak, eğitim kurumlarının işleyişine katkıda bulunabileceğimiz işler belli. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni eğitim - öğretim yılının başlayacağı önümüzdeki günlerde, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye malzemesi hediye edeceğiz” şeklinde konuştu.