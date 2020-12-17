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Safranbolu Belediyesi'nden sokak kedileri için “Kaputa Tıkla” projesi

Safranbolu Belediyesi ’’Benim İçin Kaputa İki Kere Tıkla’’ adıyla bir farkındalık projesi başlattı.

Safranbolu Belediyesi ''Benim İçin Kaputa İki Kere Tıkla'' adıyla bir farkındalık projesi başlattı. Soğuk kış günlerinde kedilerin ısınmak için kaputa saklanmasından hareketle geliştirilen projede, araç sahiplerine otomobillerini kullanmadan önce “Kaputa Tıkla” mesajı veriliyor.


Proje kapsamında Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Dolmuşçulara, Taksicilere, Şoförler Odası'na ve araç kullanımının yoğun olduğu Safranbolu Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne kedi figürlü oto ayna kokusu dağıttı.


Araç kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir farkındalık projesine imza atan Safranbolu Belediyesi, kış aylarında kedilerin soğuktan korunmak için araçların kaputuna saklanmasından hareketle geliştirdikleri projede, araç sahiplerinin motoru çalıştırmadan önce kaputa vurmaları yönünde mesaj veriliyor.


“Kaputa Tıkla” adı verilen farkındalık projesiyle basit bir önlemle sokak kedilerinin hayatını kurtarmanın önemine dikkat çekmeye çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Elif Köse, “Her canlının yaşam hakkını korumak bizim insancıl bir vazifemizdir. Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili çeşitli projelerimiz halen yürütülüyor, kediler için kentin çeşitli yerlerine koyduğumuz mama matik ve kedi evlerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Bu projemizle de araç sürücülerinin farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz'' dedi.

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