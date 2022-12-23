Safranbolu Belediyesi'nden yılbaşına renkli hazırlık

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yılbaşı hareketliliği başladı.

Önceki yıllarda olduğu gibi görsel ve etkinliksel şölene hazırlanan Safranbolu Belediyesi, vatandaşların dolu dolu geçireceği bir hafta için kolları sıvadı.

Bu çerçevede, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizesinde 24 Aralık Cumartesi saat 11.00'de Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda Kadın Üretici Pazarı kurulacağı, kadın üreticilerin, 31 Aralık Cumartesi gününe kadar 11.00 - 19.00 saatlerinde halkın hizmetinde olacağı belirtildi.

Safranbolu'da 30 Aralık Cuma saat 19.30'da ise ilçe halkı için konser organize edildi. Safranbolu Belediyesi Müzik Okulu, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde dinleyici ile buluşacak. Bu hazırlıkların yanında şehir merkezinde süslemeler ve ışıklandırmalar yapılacak.

Safranboluluların her şeyin en güzeline lâyık olduğunu belirten Belediye Başkanı Elif Köse, “Sunduğumuz hizmetlerle hastalığından sağlığına, doğumundan ölümüne, bebeğinden yaşlısına tüm hemşerilerimizin hayatına dokunuş yaptığımız gibi eğlenilecek günlerde de onlar için faaliyetler düzenliyoruz. Bu seneki etkinliklerimize de tüm vatandaşlarımızı davet ediyor, yeni yılın iyiliklerle ve sağlıkla gelmesini; birlik içinde yaşayabileceğimiz ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye olmamızı diliyorum” ifadelerini kullandı.