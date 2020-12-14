Safranbolu Belediyesi'nin canlı yayınları devam ediyor

Belediye Başkanı Elif Köse'nin sosyal medya hesabı üzerinden 12 Aralık Cumartesi 20.30'da 2'ncisini gerçekleştirdiği canlı yayın konuğu Psikolojik Danışman Prof. Dr. Bilge Uzun oldu. Canlı yayında izleyicilere de soru sorularak, doğru cevap veren ilk 5 kişiye Prof. Dr. Bilge Uzun'un kitabı hediye edildi. 7 bin 500 kişiye ulaşan video konferansında, Başkan Köse Konuğuna Safranbolu için sorular sordu.

Başkan Köse'nin her hafta alanında uzman bir konuğu ağırladığı video konferansında bu haftaki konuğu ile pandeminin kişiler üzerindeki psikolojik etkileri ve bu süreçte neler yapılabileceği konuşuldu. Vatandaşın da dahil edildiği programda izleyicilere soru sorularak, doğru cevap veren ilk 5 kişiye Prof. Dr. Bilge Uzun'un “En Uzun Yollar Tek Adımla Başlar” adlı kitabı hediye edildi.

Sosyal hayatı devam ettirmek için, kesintisiz hizmet fikriyle değişen şartlara uygun olarak etkinliklerin ve hizmetlerin formatını değiştirdiklerini ifade eden Başkan Köse, salgının psikolojik etkilerinin konuşulduğu canlı yayının vatandaşa destek olacağını düşündüklerini kaydederek, “Hafta sonları evlerimizde kalarak salgın bulaşını azaltmak için sürece destek veriyoruz. Bu kısıtlamaların özellikle aile içi çatışmalara sebebiyet verdiğini gözlemleyerek bu haftaki konuğumuzu bu doğrultuda seçtik. Konuğumuzla bu sürecin etkileri hakkında konuşarak vatandaşlarımızdan da sorular aldık'' dedi.