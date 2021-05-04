Safranbolu Belediyesi'nin yetiştirdiği çiçekler toprakla buluştu

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler peyzaj ve çevre düzenlemesine katkı sağlayan çiçekleri kentin çeşitli yerlerine dikmeye başladı. Belediyeye ait seralarda yetiştirilen çiçekler toprakla buluşturulurken, yapılan çalışma ile elde edilen binlerce çiçeğin belediye bütçesine önemli bir katkı sağlıyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde çalışmaları sürdürüyor. Çiçeklendirme çalışmalarının yanı sıra belediyemizin programı dahilinde ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda mahalle, cadde ve ara sokaklarda uzayan dalların budanması ve çimlerin biçilmesine de devam ediliyor” dedi.