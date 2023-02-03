Safranbolu beyaz gelinliğini giydi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kar yağışı sonrası beyaz gelinliğini giydi.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, konak, çeşme ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu, geç gelen kar yağışıyla beyaza büründü. Sabah saatlerin etkili olan kar yağışıyla birlikte Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan tarihi konak ve yapılar karla kaplandı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçede kar yağışı vatandaşları da mutlu etti. Ali Yardibi, geç olmasına rağmen kar yağışının gelmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Yardibi, "Burası Safranbolu'yu kuş bakışı ve panoramik olarak gören bir alan. Kar bu sene beklediğimizden daha geç geldi. her kış sezonu kar gelince biz Safranbolu gelinliğini giydi deriz bu sene de geç oldu ama Safranbolu gelinliğini giydi. İnşallah kar yağışı biraz daha devam eder ve kuraklığa bertaraf eder" dedi.