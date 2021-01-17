Safranbolu beyaz örtüyle kaplandı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası tarihi konaklar adeta beyaz gelinliğini giydi.

Tarihi ilçede etkili olan kar yağışıyla birlikte tarihi konaklar beyaza büründü. Eşsiz görüntülerin ortaya çıktığı tarihi kente turla gezmeye gelen bir grup ise tarihi güzelliğin tadını çıkardı.

Kayseri'den arkadaşlarıyla turla Safranbolu'ya gelen Oğuzhan Bahadır Coşkun, pandemi nedeniyle çok sıkıldıklarını böyle bir tur düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Psikolojik olarak kendilerine iyi geldiğini ifade eden Coşkun, "Kendi arkadaş ortamımızın oluşturduğu bir gezi. Safranbolu'ya ilk kez geldim. Sokaklarında insanların olmaması bizim için bir avantaj oldu" dedi.

Safranbolu'ya gezi için gelen Yüksel Kömür ise, daha önce bir süre Safranbolu'da yaşadığını belirtti.

Küçük bir arkadaş grubuyla sosyal mesafe ve kurallara uyarak geziyi düzenlediklerini aktaran Kömürcü, "Uzun süredir evlerde bunaldığımız için bu bizim için güzel bir aktivite oldu. Eğlenmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Sokakların boş olmasının kendileri için iyi olduğunu vurgulayan Kömürcü, şunları kaydetti:

"Daha az insanla iç içeyiz. Tanıdığımız insanlar tedbirlere uyuyoruz. Görebildiğimiz en güzel haliyle görebiliyoruz."

Kar nedeniyle tır yoldan çıktı

Kentin yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Karabük-Bartın Karayolu'nun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde etkili olan karşı nedeniyle Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, sis nedeniyle de görüş mesafesinde düşmeler yaşandı.

Karabük-Eflani yolunda ise kar yağışı nedeniyle bir tır yoldan çıktı.