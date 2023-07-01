Safranbolu binlerce turisti ağırladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turist akınına uğrarken esnafın yüzü güldü.

Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu Kurban Bayram'ında turizmcilerin uğrak noktası oldu. Kentin her iki giriş noktasında trafiğin yoğun olduğu ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği tarihi kent Safranbolu'da esnafta yaşanan yoğunluktan adeta bayram etti. Lokumcusundan, kolonyacısına kadar tarihi kentin simgesi Safranlı ürünlerin satışını yapan esnaf yaşanan yoğunluktan oldukça memnun kaldı.

İlçeyi ziyarete gelen günü birlik turistlerin dönüşte yanlarında yakınlarına hediye getirmek için uğradığı lokumcular ise adeta müşteriye yetişmekte zorluk yaşadı. Oldukça yoğun bir bayram geçirdiklerini söyleyen lokum işletmecisi Adem Karataş, " Tatilin 9 gün olması Safranbolu'ya hareket etti. Havaların güzel olması, işlerinde yoğunluğuna sebep oldu. Araç girişinde ve otopark konusunda sıkıntımız oldu. İnşallah çalışmalarla ileride daha iyi olacak. Bayram tatilinin uzun olması ve bundan sonra önümüzünde açık olması dolayısıyla 10 ton'a yakın bir üretim yaptık. İnşallah Eylül Ekim ayına kadar bu yoğunluğumuz devam eder.

Safranbolu tarihi çarşı bölgesinde kolonya satışı yapan Hüsnü Özdemir, çok güzel bir bayram geçirdiklerini ve Safranbolu'nun kapasitesinden fazla turist ağırladıklarını ve bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ankara'dan tarihi ilçeye akrabalarını ziyarete geldiğini söyleyen Oğulcan Atılgan ise “Uzun zamandır gördüğüm en kalabalık Safranbolu'yu yaşıyoruz. Osmanlı kültürünün yaşatıldığı kentimizde araç ve insan kalabalığı çok yüksek. Kendim bile araçla üç tur attıktan sonra yer bulabildim” dedi.

İstanbul'dan Safranbolu'ya gezmeye gelen Muhammet Eryiğit ise bayram dolayısıyla çok yoğun bir kalabalığın ve trafiğin olduğuna dikkat çekerek, her anlamıyla Safranbolu'nun güzel olduğunu ifade etti.