Safranbolu çiçek açıyor

Safranbolu Belediyesi'ne bağlı Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Belediye seralarında, Safranbolu'nun soğuk hava şartlarına uygun mevsimlik çiçek üretimine devam ediyor.

Ekipler, kendi yetiştirdiği 10 bin adet menekşe çiçeğini, parklara, caddelere, orta refüjlere ve peyzaj alanlarına dikmeye başladı. Kış şartlarına dayanıklı menekşeler Safranbolu'nun dört bir yanına dikiliyor. Cadde, park ve peyzaj alanlarını mevsimlik çiçeklerle renklendiren ekipler, bu yıl kış ayları için 10 bin Hercai menekşe üretti. Kentin dört bir yanına dikilen hercai menekşeler bahar ayına kadar bulundukları yerleri renklendirecek. Safranbolu Belediyesi Yazıköy'de kiraladığı 18 dönümlük araziye 8 adet sera kurdu. Seralarda süs bitkileri ve sebze yetiştiriliyor; yetiştirilen, mor, sarı ve bordo renkteki menekşeler ilçenin çeşitli yerlerine dikilerek, Safranbolu'yu renklendirecek.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse her fırsatta tarımın öneminin altını çizerken, ‘'Kendi yetiştirdiğimiz çiçeklerle, meydanları, parkları, bahçe ve kavşakları, her mevsim değişik türde ve renkte çiçeklerle donatıyoruz. Bu çiçekleri kendi seralarımızda yetiştirmiş olmaktan mutluluk duyuyorum, böylece tarımsal faaliyetlerin önemine dikkat çekerek, farkındalık oluşturmuş oluyoruz; kendi kendine yeten bir Belediye olmanın haklı gururunu yaşıyoruz ''dedi.