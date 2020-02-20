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Safranbolu ile Kdz. Ereğli belediyeleri arasında işbirliği çalışması

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve CHP Meclis üyesi Mehmet Baki Duvan eşliğinde hem Belediyeler arası faaliyetleri güçlendirmek hem de yapılabilecek işbirlikleri konusunu görüşmek üzere Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve CHP Meclis üyesi Mehmet Baki Duvan eşliğinde hem Belediyeler arası faaliyetleri güçlendirmek hem de yapılabilecek işbirlikleri konusunu görüşmek üzere Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Köse," Karadeniz Ereğli Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'ın tecrübelerinden faydalanmak ve Belediye çalışmaları konusunda istişarelerde bulunmak için kendisini makamında ziyaret ettik. Ereğli de Safranbolu gibi özel bir kent. Kendisine ve ekibine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.


İstişareler sonrasında karşılıklı hediyeler verilirken, çekilen hatıra fotoğrafları ile ziyaret son buldu.

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