Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden "Pandemide Yaşam" konulu çevrimiçi resim sergisi

Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde "Pandemide Yaşam" konulu çevrimiçi resim sergisi düzenledi.

Serginin amacının Covid-19 salgını döneminde tüm sağlık çalışanlarının yaptıklarının unutulmadığını ve her zaman yanlarında olduklarını göstermek olduğu belirtildi.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, pandemi döneminde öğretmenler ve öğrencilerin uzaktan eğitim çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürürken diğer taraftan da sosyal, kültürel ve sanatsal alanda çeşitli etkinlikler ve sosyal sorumluluk çalışmalarını da devam ettirdiklerini belirterek, “Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ülkemizin başarı ile sürdürdüğü pandemi döneminin kahramanlarına da destek olmayı ihmal etmiyorlar. Duygularını bazen yazdıkları mektuplarla dile getirirken bazen de şarkı sözleriyle veya çizdikleri bir resim ile paylaşıyorlar. Son olarak Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencilerimiz pandemi döneminin kahramanlarından olan sağlık çalışanlarımıza destek olmak ve devam eden pandemi sürecine dikkat çekmek amacıyla "Pandemide Yaşam" konulu "Online Resim Sergisi" düzenlediler” şeklinde konuştu.

Gümüş, “Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de öğrencilerimizi ve kendilerine rehberlik eden öğretmenlerimizi bu anlamlı çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.