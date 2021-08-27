Safranbolu İtfaiyesi'nde eğitimler sürüyor

Müdürlük tarafından, okullara ve sivil toplum kuruluşlarına ilk yardım ve yangın anında yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler veriliyor.

Profesyonel ve tecrübeli kadrosu ile itfaiye ile her zaman gurur duyduklarını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Ne yazık ki son dönemde sık sık ve üzülerek yaşadığımız yangın ile ilgili mutlaka bilgi sahibi olunması gerekiyor. Bu nedenle müdürlüğümüz tarafından verilen eğitim ve seminerlerin insan hayatı için önemi bir kat daha artıyor” dedi.

İtfaiye Müdürlüğü'nün yalnızca okul ve sivil toplum kuruluşları ile sınırlı kalmadığını hatırlatan Başkan Köse, ekiplerin belirli periyotlarla Safranbolu'da en çok turist alan Tarihi Çarşı'da da otel, pansiyon gibi daha çok insanın kullandığı mekanlarda sık sık denetimler yaptığını, yangın anında yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler verdiğini söyledi.