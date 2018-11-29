Safranbolu itfaiyesinden Anaokulu öğrencilerine yangın tatbikatı

Safranbolu İtfaiye Müdürlüğü, ilçe genelinde öğrencilere verdiği eğitimlerini sürdürüyor. İtfaiye müdürlüğünü ziyaret eden ana sınıfı öğrencilerine itfaiye müdürlüğü binası gezdirilerek çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Ziyarette ayrıca itfaiye erleri gözetiminde minik öğrencilere yangın tatbikatı da gerçekleştirildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu İtfaiye Müdürlüğü'nün belirli periyotlar halinde eğitim ve seminerler de vermeye devam ettiğini, bu kapsamda öğrencilere çeşitli zaman aralıklarında yangına müdahale, yangın anında neler yapılması gibi konularda eğitimler verildiğini kaydetti.