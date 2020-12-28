Safranbolu Kaymakamı Türköz'den 65 yaş üzeri vatandaşlara ziyaret

Vefa Sosyal Destek Grubu, kısıtlama ve normal zamanlarda da vatandaşların taleplerini yerine getirerek onların yanlarında olmaya devam ediyor.

Safranbolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Özyavuz'unda katıldığı ziyaretler esnasında Kaymakam Türköz, vatandaşların taleplerini karşıladıktan sonra onlarla sohbet ederek kendi makamına davet etti.

Getirilen kısıtlamalara ilçede yaşayanların harfiyen uyduğunu belirten Türköz, “İlçemizde yaşayan 65 yaş üzerinde tek başına kalan birkaç vatandaşımıza uğradık. Sohbet ettik. Bizim kültürümüzde ziyaretin kısası makbul derler. Süre olarak kısa olanı değil kısas yani karşılıklı olanı makbuldür. Hal hatır sorduk. Onların birkaç talebi vardı. Bizde VEFA Destek Grubu'nun hazırlamış oldukları şeyler vardı. Onları teslim ettik. Pandemi koşulları altında kendilerine iyi dileklerimizi ilettik. Malum pandemi etkisini hala devam ettiriyor. Getirilen kısıtlamalara ilçemizde yaşayanlar harfiyen uyuyor. Kısıtlamaların akıbetlerini görmeye başladık. Kısıtlamalara uyduğumuz sürece hep birlikte kazanacağız” dedi.