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Safranbolu Kaymakamı Türköz'den ziyaretler

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün’ü ziyaret etti.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün'ü ziyaret etti.


Eskipazar Kaymakamı Bütün'ün makamında gerçekleşen ziyarette kamu idaresi ve yönetişim faaliyetleri hakkında konuşuldu.


Kaymakam Bütün, ziyaretten dolayı Kaymakam Mehmet Türköz'e minnetlerini belirtirken, Kaymakam Türköz de yapılan karşılama ve misafirperverliğinden dolayı Bütün'e teşekkür etti.


Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Karabük Polis Okulu Müdürü Zekeriya Çoban'ı ziyaret etti.


Zekeriya Çoban, Kaymakam Türköz'e Polis Okulundaki kursiyer polisler hakkında bilgi verdi.


Çoban ziyaretten dolayı Kaymakam Mehmet Türköz'e minnetlerini belirtirken, Kaymakam Türköz de yapılan karşılama ve misafirperverliğinden dolayı Müdür Çoban'a teşekkür etti.

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