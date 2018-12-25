Safranbolu KHGB 2018 yılı son toplantısı yapıldı

Safranbolu Kaymakamlığı'nda gerçekleşen toplantıya, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı-Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Cengiz, Konarı Köyü Muhtarı Mustafa Özşen, Kuzyakaköseler Köyü Muhtarı Şeref Yavuz ve Birlik Müdürü R.Gökhan Kara katıldı.

2018 yılı KÖYDES çalışmalarının değerlendirildiği, 2019 yılı çalışmalarının gözden geçirildiği toplantı sonrası bir açıklama yapan Ürkmezer, “2018 Yılı KÖYDES programlarımızda yer alan ilçemiz Ovaköseler Köyü Siyamoğlu mahallesi içme suyu deposu yapım işini geçtiğimiz günlerde tamamladık. İlçemize tahsis edilen ve YPK kararları gereği kullandığımız ödenek ile köylerimize 16.5km BSK (Sıcak Asfalt) yapımı gerçekleştirdik. Çerçen ,Hacılarobası ve Ovaköseler (Siyamoğlu mah.) köylerimizin içme suyu depoları, Aşağı Dana ve Yukarı Dana Merkez Mahalleri içme suyu tesis geliştirme projemiz ve Pelitören Köyü güneş enerji sistemi yapımı işlerimizi bitirerek vatandaşlarımız hizmetine sunduk. Atık Su projemiz olan Yukarı Çiftlik Köyü Fosseptik yapımını da tamamlamış bulunuyoruz” dedi.

Birliğin Safranbolu'ya bağlı 60 köy muhtarlığının talepleri alınarak hizmet verdiğini ifade eden Birlik Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Gerçekleştirilecek hizmetleri ve talepleri yaptığımız Encümen Toplantıları ile değerlendirmekte ve vatandaşlarımız için en güzel hizmeti, en kısa zamanda yerine getirmek için çalışmaktayız. Bununla birlikte 2019 yılı programlarımız için çalışmalarımıza ara vermeden başladık. Yine, Birliğimiz tarafından işletilen Kaymakamlar Gezi ve Müze Evi'nin restorasyon projesi için bugün tekliflerimizi aldık ve en kısa zamanda burada da çalışmalara başlayacağız. Bu vesile ile yıl boyunca Köylere Hizmet Götürme Birliği proje ve programlarında Safranbolu'muzun köylerine en iyi hizmeti verebilmek üzere bizlerle birlikte gecesini gündüzüne katan tüm Encümen Üyelerimize, kontrolörlerimize, birlik personellerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.