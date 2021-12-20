Safranbolu kışa hazır

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olabilecek kar yağışına karşı hazırlıklar tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Safranbolu'da kar yağışı beklendiğinin açıklanmasının ardından, Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hazırlıklarını tamamladı. Oluşabilecek kar yığınlarının, ilçe halkının ulaşımını zorlaştırmaması için kar küreme aracı işleme hazır hale getirildi. Kar küreme aracı ile kaldırımlarda ve yaya geçitlerinde oluşabilecek kar birikintilerinin ve buzlanmanın giderilmesi sağlanacak” denildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin ifadelerine de yer verilen açıklamada, “İlçemizde kar yağışı beklenmekte. Yağış yoğun olursa, biriken karlar vatandaşlarımıza eziyet olmasın diye kar küreme aracımızı hazırladık. Safranbolulu hemşehrilerimizin her koşulda rahat edebilmesi için çabalıyoruz" ifadeleri kullanıldı.