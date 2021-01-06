Safranbolu Kıtırı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı

Safranbolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) yapılan ‘' Safranbolu Kıtırı'' coğrafi işaret tescili aldı.

Safranbolu Kıtırı coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanmasının ardından tescile hak kazandı.

Türkiye'nin yöresel ürünleri arasında coğrafi işaret tescili alan ‘'Safranbolu Kıtırı'' coğrafi işaret tesciliyle koruma altına da alınmış oldu. ‘'Safranbolu Kıtırı'', TÜRKPATENT tarafından onaylanan logo ile de satışa sunulabilecek. SAKEM' de hazırlanan, safran, badem, fındık, fıstık, ve unla yapılan, tazeliğini uzun süre koruyabilen ürün, zengin içeriğe ile Safranbolu'nun değerleri arasında yerini koruyacak.

Son yıllarda yöresel ürünlerin korunması ve ekonomik anlamda güçlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sayesinde coğrafi işaret tesciline hak kazanan ‘'Safranbolu Kıtırı'' kentle özdeşmiş oldu ifadelerine yer veren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Kentimizin değerleri arasında yerini alan tescilli ürünümüz bundan sonra daha geniş kitleler tarafından tadılarak yaygınlaşacak. Safranbolumuza hayırlı olsun'' dedi.