Safranbolu konakları 45 gün sonra beyaz örtüyle kaplandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi güne yoğun kar yağışı ile başladı. Sabah saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı sonrası tarihi Safranbolu konakları da beyaz örtü ile kaplandı.

Osmanlı'dan kalan tarihi mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Safranbolu'da kar yağışı etkili oluyor. En son Şubat ayında beyaz örtü ile kaplanan tarihi kent 45 gün sonra yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi konaklar kartpostallık görüntü oluşturdu.

Kar yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı. Karabük-Bartın kara yolunun bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar etkisini artırarak devam ediyor. Sürücülerin zor anlar yaşadığı yolda karayolları ekipleri olası bir kazaya karşı yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, Eskipazar ilçesinden geçen ve İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun bin 325 rakımlı Kemikli rampalarında da etkili oluyor.