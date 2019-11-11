İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Safranbolu Köyiçi Meydanı'nda Atatürk heykeli açıldı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile yeniden yaptırılan Atatürk heykeli Köyiçi Meydanı’nda düzenlenen törenle açıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile yeniden yaptırılan Atatürk heykeli Köyiçi Meydanı'nda düzenlenen törenle açıldı.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile restore edilen, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından desteklenerek onaylanan Atatürk Heykeli çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle eski yerine konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Köse, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği bu günde onu ve düşüncelerini anmak, yüksek ideallerini ve duygularını hissetmek için bir aradayız" dedi.


Bir milleti uyandıran, onlara azim ve cesaretle yol açarak halkla omuz omuza vatanı kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğü, bilime, sanata, eğitime ve kültüre verdiği önemle Türkiye Cumhuriyeti'nin atası ve önderi olduğunu ifade eden Başkan Köse, “Safranbolu'nun en kıymetli Belediye Başkanlarının başında gelen, aldığı kararlarla Safranbolu'nun bir dünya kenti olmasını sağlayan saygıdeğer büyüğüm Kızıltan Ulukavak, bugün bu meydanda bulunuşumuzun nedenlerini eksiksiz biçimde bizlere anlattı. Sadi Yaver Ataman Meydanı, Köyiçi ve tüm Safranbolu onlarca yıl sonra bugün yeniden şanlı anısına ve atasına kavuşuyor. Bizlere düşen en büyük görev, cumhuriyetin değerlerini her koşulda korumak ve milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için yorulmaksızın gayret etmektir. Safranbolu sahip olduğu politikalar üstü konumu ve evrensel miras değeri ile kültürümüzün devamlılığı açısından eşsiz bir cumhuriyet kentidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün öngördüğü biçimde tüm dünyada mimarimizin ve koruma altındaki değerlerimizin yanı sıra bilim ve sanatta da ses getirecek işler yapma arzusu ve gayretimizi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum" İfadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve diğer katılımcılar tarafından Atatürk heykelinin açılışı gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.