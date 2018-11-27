Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı

Olağan Meclis Toplantısı İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Toplantıya Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Cengiz, Birlik Müdürü Gökhan Kara ve Köy Muhtarları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Birlik Müdürü Gökhan Kara tarafından 2018 yılı faaliyet raporu,2018 yılı geçici bütçe ve 2019-2020-2021 yılları tahmini bütçeleri sunumu yapıldı. Birlik Meclisinin onayına sunulan bütçeler oy birliği ile kabul edildi.

Kaymakam ve Birlik Başkanı Dr.Fatih Ürkmezer 2018 yılında Maliye Bakanlığı tarafından KÖYDES programları için 5 milyon 380 bin 688 TL ödenek aktarıldığını belirterek, “Aktarılan bu ödenek ile ilçemiz köylerine 16.5 kilometre BSK (sıcak asfalt), 5 içme suyu projesi,1 içme suyu borusu alımı projesi ve 1 adet atık su projesi olmak üzere 13 proje yapılmasını planladık ve bunlardan sadece Ovaköseler köyü Siyamoğlu Mahallesi içme suyu deposu yapımı işi devam ediyor.2018 yılı tamamlanmadan bütün projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliğinin öz bütçesini artırmak ve yeni kaynaklar sağlamak için çalışmalarımız devan ediyor. İlçemiz köylerine İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık 13 kilometre sıcak asfalt yapıldı ve Safranbolu Belediyesi olarak Yazıköy-Kastamonu yol bağlantısına yapmış olduğumuz 3 kilometrelik sıcak asfaltla beraber Safranbolu'nun köylerinde 32 kilometre sıcak asfalt yapılmış oldu.2018 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ile ilgili emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve inanıyorum ki 2019 yılında da çok iyi projeler üretip köylerimizi kalkındırmaya devan edeceğiz ” dedi.

İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Cengiz ise konuşmasında İl Özel idaresi olarak Safranbolu da Hizmet Birliği tarafından alımı gerçekleştirilen içme suyu borularının yerlerine yerleştirilmesinde, Kilit parke taşlarının nakliyesinde, kanalizasyon borularının döşenmesinde katkıları olduğunu ifade ederek, “Safranbolu ya 13 kilometre sıcak asfalt yaptık.2018 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili Sayın Kaymakamımız Dr. Fatih Ürkmezer'e, siz değerli muhtarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.