Safranbolu lezzetleri uluslararası arenada tanıtılacak

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Dernek Başkanı Bayram Özrek tarafından verilen seminer uygulamalı olarak verildi. TAŞFED başkanı Özrek'i Safranbolu'ya davet eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer 5. si gerçekleşen Ulusal yemek yarışmasının Uluslararası statüye taşınması için Uluslararası Lezzet Festivalinde tanıtılması öncesinde çalışmalar başlatıldığını belirtti.

TAŞFED başkanı Özrek'in uygulamalı seminerine Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ile eşi Miray Ürkmezer, Karabük Üniversitesi Gastronomi kulübü öğrencileri ve SAKEM kursiyerleri katıldı.

Yöresel lezzetlerin pişirme tekniklerinin anlatıldığı uygulamalı olarak gerçekleşen etkinlikte katılımcılar Özrek'e merak ettikleri konularda çeşitli sorular yöneltti. Özellikle doğru bilinen yanlışlarla ilgili önemli tüyolar veren Özrek yeşilliklerin sirkeli suda bekletilmemesi gerektiğini, bu yöntemin sebzeler üzerinde bulunan kimyasalların içine hapsedilmesine neden olduğunu, bunun yerine karbonatlı su kullanılmasını tavsiye etti. Ürünleri saklama koşulları ve sağlıklı beslenmenin yolları da anlatılan seminerde pişirilen yemekler misafirlere tattırıldı.

Safranbolu'nun Uluslararası arenada tanıtılacağını ve 30'a yakın ülkenin bu sayede Safranbolu'ya geleceğinin bilgisini veren Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Safranbolu'yu her platformda tanıtmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. TAŞFED başkanı Özrek'in bu konuda desteğini almak üzere Safranbolu'ya davet ettik. Önümüzdeki günlerde Safranbolu yöresine ait yemek kitabını hazırlamak için deneyimlerine de başvuracağız. Bugün gerçekleşen interaktif etkinliğimizde yöresel ürünleri tadıp yapımı hakkında da bilgiler aldık. Aynı zamanda sağlıklı beslenme ve gıdaları saklama yöntemlerini de öğrenmiş olduk” dedi.