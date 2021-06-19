Safranbolu Mesleki Lisesi öğrencilerinden anlamlı çalışma

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" Projesi kapsamında Safranbolu ilçesinde ihtiyacı olan ailelere meslek lisesi öğrencilerinin okulda imal ettikleri çalışma masaları ile dolaplar hediye edildi.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, beraberinde Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hayriye Kutlu, okul öğretmenleri mobilya bölümü öğrencileri ile birlikte ilçede ikamet eden aileleri ziyaret ederek, çalışma masası ve dolapları ailelere teslim etti.

Milli Eğitim Müdürü Gümüş, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi ile okullarda öğrenim gören öğrencilerin; sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmeleri, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Bu faaliyetler ile gönüllere dokunulduğunu ve öğrencilerde yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştirildiğini ve gelecek kuşaklara aktarıldığını ifade eden Gümüş, ayrıca hediye edilen bu eşyaların tamamen okulda öğrenciler tarafından üretilmesinin anlamlı olduğunu ifade etti.

Meslek lisesinde bu ve benzeri bir çok ürün üretebildiklerini, ekonomi ve istihdama katkı sağlamanın gurur verici olduğunu vurgulayan Gümüş, projenin uygulanmasında emeği bulunan tüm idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.