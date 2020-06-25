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"Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi" sözleşmesi imzalandı

Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi" sözleşmesi imzalandı.

Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi" sözleşmesi imzalandı.


Sözleşme, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ve Safranbolu Belediyesi Dış İlişkiler Müdür Vekili Yılmaz Olcay arasında yapıldı.


BAKKA'dan yapılan açıklamada, projede; Safranbolu ilçesinde mevcut sanayi bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler için sanayi altyapısının iyileştirilerek sanayi alanının iş ve yatırım ortamının geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.


Açıklamada, proje kapsamında su, yol, kanalizasyon sistemlerinin yenilenmesi, atık toplama alanı oluşturulması faaliyetlerinin yürütülmesinin planlandığı, BAKKA'nın toplam 1 milyon 947 bin 756,52 TL bütçeli proje için 1 milyon 460 bin 817 TL hibe desteği vermeyi taahhüt ettiği kaydedildi.

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