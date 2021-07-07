Safranbolu Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü hız kesmiyor

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kanalizasyon bağlantı çalışması, su arıza, kanalizasyon arızası, yağmur suyu ızgarası kazı, yağmur suyu ark temizliği ve teknik personellerin arıza tespit için analiz çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Safranbolu'yu çok daha temiz suya ve alt yapıya kavuşturmak için var güçleri ile hizmete devam ettiklerini ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden çalışıyor. Kanal tıkanıklığı, baca temizliği ve ızgara bağlantı çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç olan bölgelerde yenileme de yapılıyor. İlk günden bu yana tek hedefimiz Safranbolu'ya en kaliteli hizmeti verebilmek. Vatandaşlarımızdan aldığımız güçle hizmet bayrağını her gün biraz daha ileriye taşıyoruz” dedi.