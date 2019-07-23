Safranbolu tarihi çarşıya yangın dolapları yerleştirildi

Karabük'ün tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından tarihi çarşıda ulaşımın zor olduğu mahallelere yangın dolapları yerleştirildi.

Safranbolu'da itfaiye araçlarının ulaşımının zor olabileceği, esnafların ve trafiğin yoğunluğu olduğu, gerektiğinde anında müdahalede bulunabilecekleri ve zaman kazanmak amacı ile yangın dolapları yerleştirilme çalışmalarına tamamlandı.

Safranbolu'nun özelikle tarihi bölümündeki yapıların ahşap, bazı mahallelere çeşitli sebeplerden dolayı ulaşımının kolay olmaması nedeni ile İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın dolapları uygulamasına başlandığını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Tarihi Çarşı bölgemize yangın dolaplarının yerleştirme işlemleri tamamlandı. Özellikle tarihi çarşı bölgesinde ticaret ile uğraşan ya da ikamet eden vatandaşların çok dikkatli olması gerekli. Kentimiz vatandaşlarımızın büyük katkıları ve gerçekleştirdiği çalışmalar ile korumanın başkenti unvanını almıştır. Koruma bilincinin üst seviyede olduğu Safranbolu'muzda aynı bilinçle belediyemiz ve vatandaşlarımız elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu tertibatı kullanmak inşallah nasip olmaz” dedi.