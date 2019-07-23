İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Safranbolu tarihi çarşıya yangın dolapları yerleştirildi

Karabük’ün tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından tarihi çarşıda ulaşımın zor olduğu mahallelere yangın dolapları yerleştirildi.

Karabük'ün tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından tarihi çarşıda ulaşımın zor olduğu mahallelere yangın dolapları yerleştirildi.


Safranbolu'da itfaiye araçlarının ulaşımının zor olabileceği, esnafların ve trafiğin yoğunluğu olduğu, gerektiğinde anında müdahalede bulunabilecekleri ve zaman kazanmak amacı ile yangın dolapları yerleştirilme çalışmalarına tamamlandı.


Safranbolu'nun özelikle tarihi bölümündeki yapıların ahşap, bazı mahallelere çeşitli sebeplerden dolayı ulaşımının kolay olmaması nedeni ile İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın dolapları uygulamasına başlandığını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Tarihi Çarşı bölgemize yangın dolaplarının yerleştirme işlemleri tamamlandı. Özellikle tarihi çarşı bölgesinde ticaret ile uğraşan ya da ikamet eden vatandaşların çok dikkatli olması gerekli. Kentimiz vatandaşlarımızın büyük katkıları ve gerçekleştirdiği çalışmalar ile korumanın başkenti unvanını almıştır. Koruma bilincinin üst seviyede olduğu Safranbolu'muzda aynı bilinçle belediyemiz ve vatandaşlarımız elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu tertibatı kullanmak inşallah nasip olmaz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.