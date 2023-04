Safranbolu TEKNOFEST yarışmalarına hazır

'sı düzenlenecek TEKNOFEST 2023 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne Safranbolu'dan rekor sayıda başvuru oldu.

Elektrikli araçtan uçan arabaya, insansız hava aracından alçak irtifa rokete, çevre ve enerji teknolojilerinden insanlık yararına teknolojilere varıncaya kadar birçok alanda proje başvurusu yapılan ilçede projeleri kabul edilen okulların, TEKNOFEST finalleri için takımları hazırlıklarını tamamladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, TEKNOFEST takımlarını hazırlıklarını inceledi. Gümüş, "Ülkemizde 'Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye' hedefiyle başlatılan milli teknoloji hamlesi yolculuğunda Safranbolu eğitim ailesi olarak başta TEKNOFEST olmak üzere her geçen gün teknoloji alanındaki yarışmalara ve organizasyonlara katılım oranımız ve yarışmalarda elde ettiğimiz başarılar katlanarak artıyor. Öğrencilerimizin okullarımızı adeta bir teknoloji üssüne çevirerek uçan arabadan elektrikli otomobile, insansız hava aracından rokete, engelsiz yaşam teknolojilerinden çevre ve enerji teknolojilerine kadar farklı çalışmalarla uğraşıyor ve kendilerini geliştiriyor olmaları ülkemiz ve geleceğimiz adına büyük bir avantaj. Safranbolu eğitim ailesi olarak bize düşen bu konuda öğrencilerimize rehberlik yaparak imkan ve fırsatlar sunmak ve onların önlerini ve ufuklarını açmaktır. Her alanda olduğu gibi bu alanda da gençlerimize güveniyoruz. TEKNOFEST finallerine hazırlanan bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Onlara rehberlik yapan ve her türlü desteği veren öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkürediyorum" dedi.