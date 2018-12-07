Safranbolu Travel Turkey İzmir'de

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu, Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan Travel Turkey İzmir Fuarı'nda yerini aldı.

Turizm sektörünü bir araya getiren ve bu yıl 12.'si düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı, 6 Aralık tarihinde başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, İZFAŞ ve TÜRSAB tarafından organize edilen fuar, 9 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek. Fuarda Türkiye'nin turistik bölgeleri ziyaretçilere tanıtılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, “Patronların yüzde 95'i otellerine geldiklerine genel müdürlerine doluluğu soruyor. En büyük hatayı burada yapıyoruz. Yarından itibaren genel müdüre soracağınız soru otelin doluluğu değil 'gecelik kişi başı gelirimiz ne oldu?' olmalı. Bunu artırmazsak turizmdeki kaliteden taviz vermeye devam ederiz. Bunun için en önemli şey tanıtım. Bununla ilgili yeni adımlar atıyoruz. Kısa sürede Turizm Geliştirme Fonu çalışmalarımız var” dedi.

2016'da yaşanan olumsuzluklardan sonra 2017'de Türkiye turizminde başlayan düzelmenin 2018'de hızla devam ettiğini kaydeden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi; "Yılsonu 40 milyon hedefini yakalayacağız. Yurt dışından gelen Türkleri de katarsak 46 milyon üzeri turisti Türkiye'de ağırlamış olacağız. Şimdi öz güvenli olma zamanı. Şimdi Türkiye olarak bir üst lige çıkma zamanı. Türkiye olarak buna hazırız. “

Safranbolu A holünde

Fuarda yoğun ilgi görmesi beklenen Safranbolu'nun, A ve B Holü'nde gerçekleşen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi'nde A Holünde görücüye çıkacağı belirtildi.

Travel Turkey İzmir fuarında, ziyaretçilerimizle geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer bizzat ilgilenecek. Ürkmezer'e İzmir'de Belediye Kültür ve Sosyal İşler Personeli eşlik edecek. Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “ Safranbolu'nun son yıllarda fuar, tanıtım günleri ve diğer etkinliklerde en çok ziyaret edilen, en çok merak edilen kentleri arasındaki yerini her gün daha da sağlamlaştırdığını, 4 gün sürecek olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarına da oldukça hazırlıklı ve geniş kapsamlı katılım sağlayacaklarını” ifade etti.

Fuarda tanıtım cd'si, broşür, katalog, Safranbolu Lokumu, Safran kolonyası, Safranbolu Maket Evi gibi objeler ile tanıtım yapacaklarını kaydeden Ürkmezer, “İnşallah katılım sağladığımız tüm fuarlarda olduğu gibi bu fuarda da yine ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı hedefliyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ (İZFAŞ) ve TÜRSAB tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen Travel Turkey İzmir Fuarı ve Kongresi'nde 38 ülke ile 48 ilden bin 200'ü aşkın katılımcı yer alıyor.