Safranbolu TSO Başkanı Acar: “Safranbolu için güzel çalışmalara imza atacağız”

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Sami Acar, Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve Yönetim Kurulu Üyeleri Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundu.

TSO Başkanı Acar, Safranbolu Belediye Başkanlığı'na seçilen Elif Köse'yi tebrik ederek, “İnşallah hep birlikte Safranbolu için güzel çalışmalara imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Köse ise, Safranbolu'nun bir misal şehir olmasının yanı sıra geçmişten bizlere emaneti olan bir kent olduğunu kaydetti.

Köse, “Bizlere düşen, bu güzel ve dünya için önemli şehri gelecek kuşaklara en güzel şekilde bırakmak, hatta çok daha ileri seviyelere ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. İnşallah bunu da başaracak güçteyiz. Ben nazik ziyaretlerinden dolayı bir kez daha Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli Başkanı, Meclis Başkanı ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.