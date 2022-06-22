Safranbolu TSO eğitim anlaşması protokolü imzaladı

İmza töreninde Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar ile TÜREV Eğitim Kurumları Müdürü Ahmet Ünal hazır bulundu.

Başkan Ali Sami Acar; "Geçtiğimiz aylarda eğitim hizmetini vermeye başlayan TÜREV Eğitim Kurumların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Eğitimde sürekli üst sırlarda yer alan öğrencilerimize verecekleri eğitimde sonsuz başarılar diliyorum. Üyelerimizin kaliteli hizmet alması için bir takım anlaşmalar yapmaktayız bunların bir yenisini odamız üyesi olan TÜREV Eğitim Kurumları ile gerçekleştirdik. TÜREV Eğitim Kurumlarında eğitim gören Odamız üyeleri çocuklarını Yüzde 10 indirimli olarak kayıt yaptırabileceklerdir. Anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını temenni eder, Ahmet Ünal nezdinde TÜREV ailesine başarı dolu yıllar diliyorum." dedi.

TÜREV Eğitim Kurumları Müdürü Ahmet Ünal ise, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Sami Acar'a iyi dilekleri için teşekkür ederek, “Safranbolu'da başarının devamlı olması, öğrencilerimizin açıklarının kapatılması, arzu ettikleri Üniversite kapsının aralanmasında yardımcı olmak için TÜREV Eğitim Kurumlarının açılışını gerçekleştirdik. Deneyimli eğitimci kadromuzla Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin kıymetli evlatlarına iyi bir eğitim vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu.