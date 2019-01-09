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Safranbolu TSO Meclis Başkanı Ünal'dan 10 Ocak mesajı

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Ünal, gazetecilerin saygın bir mesleğin neferleri olarak, milletin hür sesi ve vicdanını temsil ettiklerini belirtti.


‘Kamuoyunun haber alma ihtiyacını toplumsal sorumluluk ilkeleriyle karşılamak gazeteciliğin olmazsa olmazıdır' diyen Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, “Her şart altında demokratik değerleri koruyan, kişilik haklarına saygı gösteren ve toplum yararını gözeten yayınlarla halkın doğru bilgilenmesine katkı sunmak bu mesleğin temel saikidir. Medya yaptığı yayınlarla bir şehrin ve ülkenin ekonomik, kültürel, bilimsel ve siyasal gelişiminde önemli bir güce ve paya sahiptir. Doğru, tarafsız ve ön yargısız haberleri önemsiyorum. Çünkü basın kamuoyu bilincini artıran ve güçlendiren en önemli unsurlardan biridir. Bu vesileyle emektar basın mensuplarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve huzur dolu günler diliyorum” dedi.

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