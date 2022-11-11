Safranbolu TSO Meclis Başkanlığında ikinci Ünal dönemi

5 Kasım'da gerçekleşen Safranbolu TSO Organ seçimleri sonrası 21 meclis üyesi ilk meclis toplantısını yaparak meclis başkanını belirledi. En yaşlı Meclis üyesi Ahmet Savaş'ın Meclis Başkanlığında gerçekleşen toplantıya katılan tüm Meclis üyelerinin eksiksiz oyunu alan Cengiz Ünal, yeniden Meclis Başkanlığına seçildi.

Seçim sonrası konuşan başkan Ünal, kendilerini ikinci kez bu göreve layık gören tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Makama değil hizmete talip olduklarını anlatan Cengiz Ünal, “Kimseyi kırmadan, ayrıştırmadan hep birlikte bölgemizin en eski odalarından olan Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasına hizmet etmeye devam edeceğiz. Güzel projelerimiz var. Özellikle paydaşlarımızla birlikte sürdürdüğümüz Lavanta Kokulu Safran Bahçesi Projesine çok hızlı start verdik. 50 dönüm arazi üzerine lavanta ve safranlarımızı ektik ve hasatlarını toplamaya başladık. 50 dönüm arazinin içine çok güzel bir bina inşa edeceğiz. Bu binayı inşa edeceğimiz 4 dönüme yakın yeri Odamıza kazandırdık. Ayrıca TOBB tarafından ilçemize bir Anaokulu inşa edilecek, bununda takibini yapıyoruz. Benimle birlikte birbirinden değerli 4 insan Meclise hizmet edecektir. Meclis Başkan Yardımcılıklarına seçilen Ahmet Savaş, Rıfat Aynacı ve Meclis Katip Üyeliğine seçilen Ufuk Akkuş'u da tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Bir teşekkürde üyelerimize etmek istiyorum. Onların desteği bizler için çok önemli. Onların destekleriyle çok daha güzel işlere imza atacağız." dedi.