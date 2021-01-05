Safranbolu TSO tedarik zinciri protokolü imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere başlatılan "Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" kapsamında Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Halkbank Safranbolu Şubesi ile protokol imzalandı.

Protokol, Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar ve Halk Bankası Safranbolu Şube Müdürü Ali Yurtseven tarafından imzalandı. İmza töreninde Halk Bankası Bölge Müdürü Okan Saraç da hazır bulundu. İmza töreninde açıklama yapan Başkan Acar, "İmzalanan protokol ile oda üyeleri, Halkbank tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dâhilinde ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanından faydalanabilecektir. Bu sayede, üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecekler. Sattıkları malın bedelini, alacak riski taşımadan, Halkbank garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar. 540 gün vadeye ulaşan kredi imkanına kavuşacaklar. Ödemelerini, esnek vadelendirme ile yapacaklar, nakit akışlarını rahatlatacaklar. Alacağı malın bedelini bu kartla ödeyebileceklerdir. Satıcı da, 'alıcı kimdir' diye endişe duymadan malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edebilecektir. Protokolün tüm üyelerimize hayırlı olmasını temenni eder herkese önce sağlık sonra bol kazançlar dilerim" dedi.