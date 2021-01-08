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Safranbolu TSO ve MEDİKAR arasında protokol

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Karabük Özel MEDİKAR Hastanesi arasında protokol imzalandı.


Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar ile Özel MEDİKAR Hastanesi Kurumsal İlişkiler Müdürü Fehmi Ramazanoğlu tarafından imzalanan protokolle sağlık hizmetleri sözleşmesi yeniledi.


TSO Başkan Acar, "Geçtiğimiz yıllarda Özel MEDİKAR Hastanesi ile gerçekleştirdiğimiz protokolün içeriğini genişleterek yenilemiş olduk. İlgi ve alakalarından dolayı Fehmi Bey'in nezdinde tüm MEDİKAR Hastanesi ailesine teşekkür ediyorum. Bölgemizin en teşekküllü hastanesi olan MEDİKAR Hastanesi üyelerimize geçmişte olduğu gibi şimdi de en iyi hizmete vereceğinden hiç şüphemiz yok. Her şeyin başı sağlık bu vesile ile tüm üyelerimize sağlık dolu günler dilerim" dedi.


Ramazanoğlu ise, “Başarılı hekim kadromuzla ve güçlü ekibimizle kaliteli sağlık hizmeti vermekten gurur duyuyoruz. Anlaşmanın her iki kurumada hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

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