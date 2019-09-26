Safranbolu TSO YÖREX Fuarına hazırlanıyor

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Antalya'da düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarına (YÖREX) katılmaya hazırlanıyor.

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Hayri Boyacı, Yönetim Kurulu Üyesi Osman İyigüngör ve Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Savaş katılacakları fuar hakkında bilgilendirmek üzere Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Gürel, YÖREX Fuarının Karabük'ün ve Safranbolu'nun tanıtımına katkı sağlamasını temenni eder, çalışmalarında başarılar diledi.

Safranbolu TSO Başkanı Acar, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) destekleri ile Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen yöresel ürünler fuarına stant kurmaya karar verdik. Bu yıl 10.'su düzenlenecek olan fuara her yıl ziyaret düzeyinde katılım sağlıyorduk. Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının arttığını gözlemledik. Meclis üyesi arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda Türkiye'nin dört bir yanından gelen şehirler yöresel ürünlerini tanıtırken yöresel ürünü zengin olan Safranbolu'muzun bu fuarda olmamasının eksiklik olduğunu düşündük. Yöresel ürünlerimizden olan ve nakliye sorunu olmayan yöresel ürünlerimizin üreticileri ile bir araya gelerek toplantılar gerçekleştirdik. Projemizden bahsederek, üyelerimizin görüş ve düşüncelerini dinledik. Toplantılarımız çok verimli geçti. Tüm katılımcılarımızla birlikte uyum içerisinde olarak ortak kararlar verdik. Oda olarak gerekli bütün çalışmalarımızı yapmış bulunmaktayız. 23-27 Ekim tarihlerinde Antalya Anfaş Fuar Merkezinde gerçekleşecek olan Yöresel Ürünler Fuarında Safranbolu'muzu en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Meclis Başkanı Cengiz Ünal da ülkenin turizmin önemli yerlerinden biri olan Antalya'da kurulacak Yöresel Ürünler Fuarında Safranbolu'yu temsil etmek için güzel bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Ünal, "66 metrekare stant kiralayarak başta coğrafi işaretli ürünlerimiz olan Safranbolu safranı ve Safranbolu lokumu olmak üzere yöresel ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Konu ile ilgili sayın valimizi ziyaret ederek kendisini bilgilendirdik. Safranbolu'muzun tanıtımını en iyi şekilde yapacağız. Safranbolu'muza katkı sağlayacak her türlü projelerin içinde bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.